القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم، الخميس، أنها أغلقت 216 حسابا على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في ميانمار، بعضها يرتبط بالجيش، وذلك لإعاقة الجهود الرامية إلى "التلاعب بالمناقشات العامة أو إفسادها".
وقالت الشركة في مدونة إنها أغلقت 89 حسابا على فيسبوك و107 صفحات و15 مجموعة وخمسة حسابات على "إنستغرام" بعضها يتابعه مئات الآلاف.
وسبق وأن حذفت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مئات الحسابات ومن بينها حساب قائد جيش ميانمار، بعد انتقادات بأنها تقاعست في التعامل مع خطاب الكراهية وسط أعمال عنف ضد مسلمي الروهينجا في البلاد.
وذكرت الشركة أن الأشخاص الذين يديرون آخر حسابات تم حذفها في ميانمار استخدموا أخبارا صحيحة ومحتوى ترفيهيا لأغراض أخرى وكتبوا منشورات حول موضوعات وطنية ومحلية بما في ذلك الجريمة والعلاقات العرقية والمشاهير والجيش.
وأضافت "على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم إلا أن تحقيقنا كشف عن أن بعضا من هذا النشاط مرتبط بأفراد على صلة بجيش ميانمار".
كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" تغلق حسابات تبث الكراهية في ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.