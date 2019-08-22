أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قبلت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم الخميس، التماس جمعية حقوق المواطن لإقامة حفل الفنان تامر نفار في مدينة أم الفحم، وألغت قرار البلدية الذي كان يقضي بإلغاء الحفل الذي سينظم مساء اليوم في المدينة.

وقرر رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي، قبل أيام، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس البلدي وتأييد الغالبية منهم، إلغاء الحفل الفني لنفار الذي سينم على خشبة مسرح وسينماتك أم الفحم.

وعقب ذلك، قدمت جمعية حقوق المواطن باسم العديد من سكان أم الفحم التماسا للمحكمة ضد قرار البلدية، وخلال مداولات المحكمة تم استعراض موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الرافض لتدخل السلطات المحلية في مضامين الفعاليات الجماهيرية.

ووفقا لموقف المستشار القضائي للحكومة الذي استعرضته أمام المحكمة المحامية دينا زيلبر: "لا يحق للسلطات المحلية التدخل في مضامين الفعاليات الجماهيرية أو انتقاء أو رفض إقامة الفعاليات لاعتبارات غير موضوعية، سواء كانت الاعتبارات تتعلق بالجهة المنظمة أو الجمهور الذي سيشارك بالفعالية".

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في المحكمة اليوم

بدوره قال رئيس البلدية خلال المحكمة إن قراره بإلغاء الحفل جاء باعتبار المركز الجماهيري "رافعة ثقافية وتربوية"، وأن قراره جاء تعبيرًا عن رغبة الجماهير وحفاظًا على سلامتها، على حد تعبيره، وأن أعمال نفار الغنائية تتناول "أجزاء حساسة في الجسد"، التي اعتبرها غير مناسبة ولا تتلائم مع خطته التربوية والثقافية التي يريد تطويرها في أوساط الجيل الشاب في المدينة.

وأضاف أن قراره حظي بأغلبية 15 عضوًا في المجلس البلدي من أصل 17 عضوًا.

وفي أعقاب القرار، عقب رئيس بلدية ام الفحم في بيان إننا "نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف إلى جانبنا... ويقدر لهم هذا الموقف ويثمنه عاليا"، كما دعا أهالي أم الفحم إلى ضبط النفس وعدم التسرع والحكمة وتقبل وتنفيذ قرار المحكمة.