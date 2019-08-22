اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل ٦ إرهابيين بينهم اربعة انتحاريين على يد قوة امنية في ديالى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفوج ٣ باللواء ٧٤ في الفرقة الخامسة تمكن من قتل ستة ارهابيين"، مبينة ان "هؤلاء حاولوا التعرض على الفوج".
واضافت ان "القوات الامنية تمكنت من محاصرتهم وقتلهم جميعاً بعد الاشتباك معهم"، مشيرة الى انه "تبين أن من بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته، في منطقة قره تبه بمحافظة ديالى".
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