شاهد ردة فعل البابا بعدما قاطعت عظته طفلة للرقص والتصفيق!

أدخل البابا فرنسيس البهجة على قلوب الجماهير وذلك عندما صعدت طفلة مربضة على المسرح أثناء القاء عظة يوم الاربعاء وكانت ترقص وتصفق بحرية، فأمر بتركها.

وهربت الفتاة، التي كانت ترتدي قميصا ورديا عليه كلمة "حب" بالإنكليزية، من أمها في الصف الأول للحضور لتصعد على المسرح الرخامي الكبير. وظلت تتمايل ذهابا وإيابا أمام البابا وكانت تصفق بقوة من حين لآخر.

وأشار البابا لرجال الأمن بعدم التعرض لها. وعادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

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