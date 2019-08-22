التحالف الدولي يكشف عن موافقة الحكومة العراقية لاستخدام المجال الجوي بحالات الطوارئ

كشف التحالف الدولي، الخميس، عن موافقة الحكومة العراقية لاستخدام المجال الجوي بحالات الطوارئ.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد سكوت رولنسون في حديث لـ الخليج 365، انه "في حالات الطوارىء، يوجد لدى قيادة قوات المهام المشتركة موافقة من الحكومة العراقية تتعلق باجراءات محددة لاستخدام المجال الجوي لعدم تأخر عمليات اجلاء الجرحى من قوات التحالف وافراد قوات الأمن العراقية الى المرافق الطبية".

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واضاف ان "لدى الحكومة العراقية اطلاع كامل على مهام الطيران التابعة للتحالف الدولي"، مشيرا الى "اننا نلتزم تماما بالمجال الجوي المقيد".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، في 15 اب 2019، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.