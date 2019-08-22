ترحيل أهالي غزة وإرهاب حزب الله.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: واشنطن تطالب تركيا باحترام الديمقراطية عقب إقالة رؤساء 3 بلديات أكراد، وبومبيو يطالب دول العالم بإدراج حزب الله إرهابيا، والسودان والمرحلة الانتقالية.. تجاوز إرث الإخوان التحدي الأكبر، وأقباط السودان.. من تهميش الإخوان إلى هرم السلطة، وكوريا الشمالية: صواريخ أمريكا قد تشعل حربا باردة جديدة، ورواندا وأوغندا توقعان اتفاقا لإنهاء التوتر بين البلدين.



كما تقرأون: تهجير أهالي غزة.. خطة إسرائيلية تدعمها سياسات حماس، ومكافأة أمريكية للقبض على 3 من أخطر قادة داعش، والتحالف يسقط طائرتين حوثيتين بدون طيار باتجاه السعودية، وحمدوك يتعهد بسودان "يسع الجميع" فور وصوله للخرطوم.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: المركزي الأمريكي يبدي مرونة لتخفيض الفائدة في المستقبل، وحمدوك في خطابه الأول: قادرون على تخطي الأزمة الاقتصادية، وتباطؤ في صادرات الآلات يهدد الاقتصاد الألماني بالركود، وصندوق النقد: الرسوم لا تسد العجز التجاري لكن تضر بالنمو.

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رياضيا، تتابعون جريزمان ينفي قلقه من العودة المحتملة لنيمار.

ومن الفن: "ذا روك" أعلى الممثلين أجرا بالعالم بقائمة "فوربس 2019". أما في المنوعات: النمل يفوق البشر في حماية صغاره من الميكروبات.

وفي التكنولوجيا: سامسونج تطلق ساعة ذكية تحتوي على جهاز رسم قلب.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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