انسحاب مرشح ديمقراطي ثالث من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية الديمقراطي جاي إنسلي انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وبعد انسحاب جاي إنسلي الذي كان يحصل دوما على نسب منخفضة في استطلاعات الرأي من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين، ينخفض عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض السباق الرئاسي إلى 22 مرشحا.

وقال إنسلي "68 عاماً" في مقابلة تلفزيونية: "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيساً، لذلك أنا أنسحب من السباق".

Advertisements

ومنذ دخوله السباق الرئاسي في مارس/آذار، جعل إنسلي ملف حماية البيئة على رأس أولويات حملته الانتخابية.

وكان إنسلي قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي في ولاية آيوا إنّ "التغيّر المناخي هو الموضوع الأهمّ ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمكافحته".

ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، فإنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن يتصدّر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديمقراطي بنسبة 28,8% يليه السيناتور بيرني ساندرز (16%) ثم السيناتور إليزابيث وورن (15,4%).

وسيُجرى التصويت الأول في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا في فبراير/شباط 2020، على أن يختار الحزب مرشحه في يوليو/تموز 2020.