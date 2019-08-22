النشرة: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق شب في منزل بحاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "حريقا اندلع في منزل المواطن م.م. بحي زغلا في حاصبيا وعلى الفور تدخل ​الدفاع المدني​ في البلدة وعمل على محاصرة النيران واخمادها قبل أن تتمدد إلى باقي غرف المنزل واقتصرت الاضرار على الماديات".

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