أمل وحزب الله جنوبا: للتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

أكدت قيادتا "​حزب الله​" في المنطقة الأولى وحركة "أمل" في إقليم جبل عامل في بيان، أن "ذكرى ​عاشوراء​ تطل زاخرة بروح المعنويات والجهاد والتضحية الراسخة في المقاومين الأبطال الذين اتخذوا الإمام الحسين نهجا وسلوكا، متزامنة مع الذكرى الواحدة والأربعين لتغييب إمام الوطن و​المقاومة​ سماحة الإمام السيد ​موسى الصدر​ والذي بفكره أعاد للناس ثقتهم بدينهم ووطنهم وقدراتهم ووحدتهم وعروبتهم ومقاومتهم".

وجددتا الدعوة الى الجماهير الحسينية لكي تكون هذه المناسبة محطة لمزيد من الوحدة والالتزام بالقيم والمبادئ التي خطها ​الامام الحسين​، وإلى أوسع مشاركة في إحياء المجالس العاشورائية تأكيدا على ثباتنا وعقيدتنا بخط ونهج ائمتنا وبتعاليم مدرسة عاشوراء.

وأكدتا الوقوف الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ المظلوم في مواجهة ​صفقة القرن​ التي هي محاولة لتصفية ​القضية الفلسطينية​ والتي تتم وسط إنشغال الأمة في الخلافات والانقسامات والإقتتال الداخلي، داعين إلى الوحدة وتحديد البوصلة بإتجاه الصراع الحقيقي مع العدو، داعيتين إلى "تعزيز الوحدة الوطنية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها وطننا، مجددين تأكيدهم على التمسك بثلاثية ​الجيش​ والشعب والمقاومة"، لافتا الى ان القيادتين دعتا "​الحكومة​ إلى الالتفات الى هموم ومشاكل الناس الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية ومعالجة الأزمات الحياتية التي تطال كل مواطن وتأمين فرص العمل".