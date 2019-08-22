كهرباء لبنان: تمديد عزل مخرجي زفتا والرادار من أجل تأهيلهما

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان "انها عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 7/8/2019، تعلن عن تمديد عزل مخرجي "زفتا" و"الرادار" من محطة المصيلح الرئيسية لغاية 31 آب 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من أجل استكمال أعمال تأهيل المخرجين.

اضاف البيان:" بالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التالية: زفتا، ​بفروة​، ​دير الزهراني​، النميرة، بنعفول، عزة، أركي، يومين، حومين، عرب الجل، ​عرب طبايا​ ومزرعة الخريبة".