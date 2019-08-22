الرئيس عون استقبل وفدا من بلدية الدامور

إستقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، رئيس ​بلدية الدامور​ ​شارل غفري​ مع أعضاء المجلس البلدي و​المخاتير​، واكد لهم إهتمامه بمطالب البلدة وحاجاتها. وشكر ​البلدية​ على تقديمها عقارا كبيرا من الاملاك البلدية لاقامة "اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار".

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