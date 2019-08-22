الرئيس عون استقبل وفدا من بلدية الدامور

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس بلدية الدامور شارل غفري مع أعضاء المجلس البلدي والمخاتير، واكد لهم إهتمامه بمطالب البلدة وحاجاتها. وشكر البلدية على تقديمها عقارا كبيرا من الاملاك البلدية لاقامة "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".
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