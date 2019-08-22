ظريف: لن نبدأ حربا في الخليج لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا

اشار وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدوليةK الى ان ​طهران​ لن تبدأ حربا في ​الخليج​، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا.

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