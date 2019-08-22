بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة تعقد الاربعاء 28 آب

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى "جلسة تعقد الاربعاء 28 آب لدرس مشاريع قوانين تتعلق بابرام اتفاقيات واحدة مع ​الاردن​ تقتضي باقامة خدمات جوية بين ​لبنان​ والاردن وابرام اتفاقية دولية لمكافحة المنشطات في مجال ​الرياضة​ وموافقة على اتفاق قرض بين لبنان و​الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية​ للمساهمة بتمويل مشروع توفير ​المياه​ لاغراض الشرب والري في منطقة ​الضنية​ واقتراح قانون يرمي لمكافحة هدر الغذاء".

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