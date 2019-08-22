بومبيو: نرحب بقرار الباراغواي تسمية حزب الله والقاعدة وداعش كمنظمات إرهابية

رحب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في كلمة ألقاها في جلسة ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة حول السلام والأمن في ​الشرق الأوسط​، بقرار الباراغواي بتسمية حزب الله والقاعدة وداعش وحماس كمنظمات إرهابية.

ولفت إلى ان "حزب الله هو وكيل عنيف للنظام الإيراني وليس له أي نشاط في أميركا الجنوبية"، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب الذي ترعاه إيران.

ورأى ان "خطوة الباراغواي الهامة سوف تساعد في قطع دابر هذه الجماعات وقدرتها على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نصف الكرة الغربي".