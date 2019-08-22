رحب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، بقرار الباراغواي بتسمية حزب الله والقاعدة وداعش وحماس كمنظمات إرهابية.
ولفت إلى ان "حزب الله هو وكيل عنيف للنظام الإيراني وليس له أي نشاط في أميركا الجنوبية"، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب الذي ترعاه إيران.
ورأى ان "خطوة الباراغواي الهامة سوف تساعد في قطع دابر هذه الجماعات وقدرتها على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نصف الكرة الغربي".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نرحب بقرار الباراغواي تسمية حزب الله والقاعدة وداعش كمنظمات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.