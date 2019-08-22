الجميل: كيف للبنان العاجز ان يضع على جدول أعماله اقتراحاً للمساهمة بموازنة حكومة دولة أخرى؟

سأل رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كيف لمجلس وزراء دولة ك​لبنان​، عاجزة ومتعثرة وعلى شفير الإفلاس، تعاني من عجز ودين عام غير مسبوقين، زادت ​الضرائب​ على شعبها وخفضت المنح التعليمية والصحية، ان يضع على جدول أعماله اقتراحاً للمساهمة بموازنة ​حكومة​ دولة أخرى؟"

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