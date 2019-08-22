نقابة أصحاب المحطات وتجمع شركات توزيع المحروقات: اضراب عام في 29 آب

أعلنت نقابتا أصحاب المحطات و​الصهاريج​ وتجمع شركات توزيع المحروقات: ​إضراب​ عام في 29 آب وتوقف عن العمل في حال عدم السعي الجدي لمعالجة أزمة البيع بالليرة والدفع ب​الدولار​ في مهلة أقصاها أسبوع.

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