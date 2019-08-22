شركة أمريكية تعرض طائرة "إف 16" للبيع عبر شبكة الإنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عرضت شركة "Jet Lease" ومقرها بمدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، طائرة "F-16 A / B Fighting Falcon" موديل عام 1980 للبيع، وقدم العرض عبر شبكة الإنترنت.

وتم عرض الطائرة المقاتلة متعددة المهام موديل عام 1980 والتي يبلغ سعرها 8.5 مليون دولار، بأنها ليست طائرة "مستخدمة" متوسطة ولكنها طائرة مقاتلة تعمل بكامل طاقتها وليست منزوعة السلاح، بحسب موقع "foxnews". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وكانت شركة "Jet Lease"، وهي شركة خاصة لتأجير وشراء الطائرات ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وقد قامت بشراء الطائرة من الأردن، التي حصلت على عشرات من طائرات F-16 المستعملة من بلجيكا وهولندا حلفاء الناتو بين عامي 2008 و2017، حسبما ذكرت ذي درايف.

وتم تعزيز طراز "1980 F-16" المعروضة للبيع على الإنترنت من خلال ترقيات حديثة، بما في ذلك دمجها لشبكة بيانات "Link 16"، والأسلحة التي يتم التحكم فيها عبر نظام "GPS"، ونظام تثبيت خوذة "Cueing - JHMCS" وخوذات متوافقة مع الرؤية الليلية.

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ومن مواصفات الطائرة أنها يمكن أن تصل إلى سرعة ما يقرب من 1،573 ميل في الساعة، ويبلغ أقصى مدى لها 2400 ميل ومعدل تسلق أولي قدره 62000 قدم في الدقيقة، وفقًا لشركة "Jet Lease".

يذكر أنه تم ترقية الطائرة حتى تتمكن من الطيران لمدة لا تقل عن 8000 ساعة، وفق ما قالته القيادة حيث ذكرت أن الطائرة الحربية سجلت حوالي 6000 ساعة من الطيران، ولكن أي مالك جديد لن يكون قادرًا على استخدام الطائرة والإقلاع بها، حيث يتم تسويق الطائرة لمتعاقدي الدفاع ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات على البنتاجون والحكومات المتحالفة معها.

وسيطلب ممن يشتري الطائرة "F-16" الامتثال للوائح الدولية الخاصة بالاتجار بالأسلحة "ITARS"، والتي تنفذ قانون مراقبة تصدير الأسلحة وتشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية.