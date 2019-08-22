بعد قليل.. نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب" عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. ومن المقرر أن تتيح الوزارة النتيجة عبر الرابط التالي برقم الجلوس.. https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب التنسيق استقبل طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ولمدة ثلاثة عشر يوماً انتهت يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019.

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