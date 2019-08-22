البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 14345 نقطة. كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14357 نقطة.

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