محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الخميس، 4 مواطنين أثناء تنقيبهم عن الآثار في دائرة مركز ساقلتة.
كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها وجود أشخاص يقيمون دائرة مركز ساقلتة يمارسون أعمال الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار في منازلهم.
بمداهمة المنازل محل ورود المعلومات، جرى ضبط القائمين على الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.