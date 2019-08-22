ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الخميس، 4 مواطنين أثناء تنقيبهم عن الآثار في دائرة مركز ساقلتة.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها وجود أشخاص يقيمون دائرة مركز ساقلتة يمارسون أعمال الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار في منازلهم.

بمداهمة المنازل محل ورود المعلومات، جرى ضبط القائمين على الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.