"التعليم العالي" تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، السبت المقبل 24 أغسطس، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس.

أوضحت أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84872 طالب وطالبة موزعين بمعدل 63318 طالب وطالب للشعبة العلمية و21554 للشعبة الأدبية.

وأكدت أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.