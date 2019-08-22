بالصور – الشباب والرياضة تستقبل وفدا من المملكة المغربية لزيارة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وفدا شبابيا من المملكة المغربية، خلال جولة لأهم معالم المدينة ضمن فعاليات أسبوع الإخاء المصري المغربي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وتستمر فعالياته حتى ٢٥ أغسطس الجاري بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه جرى إعداد برنامج ثقافي سياحي للوفد الزائر تضمن زيارة متحف الإسكندرية القومي، مكتبة الإسكندرية، قلعة قايتباي، بالإضافة إلى نادي الصيد المصري وجولة في أحد الأسواق السكندرية.

وأضافت الشريف أن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعميق العلاقات بين مصر والمملكة المغربية من خلال الشباب، خاصة وأن البلدين تربطهما أواصر تاريخية وعلاقات متميزة في جميع المجالات ويعزز ذلك التبادلات الشبابية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الزيارة أتاحت الفرصة للشباب المغربي للتعرف عن قرب على الثقافة المصرية وتبادل الثقافات بين الشعبين من خلال الحوار وزيارة المناطق السياحية والتاريخية في مصر، مؤكدة أن تلك الأنشطة تعمق أواصر التبادل الثقافي بين البلدان المختلفة ما يعزز التفاهم بين الشعوب.