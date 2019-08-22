تنسيق الجامعات 2019| إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن مكنب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ولمدة ثلاثة عشر يوماً انتهت يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019.

وأوضحت الوزارة أن 86681 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب.

وأكدت أن الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالب وطالبة.أي بنسبة 86.72 %.