ألمانيا / حملة مداهماتٍ وتفتيش كبيرة لمكافحة الإتجار بالبشر في برلين يشارك فيها 1900 أمني

وكالات- على خلفية الاشتباه في الإتجار بالبشر، شنت الشرطة الاتحادية الألمانية وسلطات الجمارك حملة مداهمات وتفتيش شملت أكثر من مئة منزل ومحل في العاصمة برلين
وشارك في المهمة 1900 فرد من الشرطة وسلطات الجمارك.
وأعلن الادعاء العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، الأربعاء 21 أوت 2019، أن الاتهام يتعلق بالإتجار بالبشر واستغلال العمالة وتهريب الأجانب.
وكلف الادعاء العام بشن هذه الحملة. ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل نظرا لسير التحقيقات.
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