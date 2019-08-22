اليمن / إسقاط طائرةٍ عسكريّة أمريكيّة مسيّرة جنوب شرق صنعاء

وكالات - قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم، الأربعاء 21 أوت 2019، إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي قد نقلت في وقت سابق عن متحدث عسكري من الحوثيين قوله إن الدفاعات الجوية للحركة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.
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