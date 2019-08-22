الجيش السوري يفتح معبرًا إنسانيًا في منطقة صوران بريف حماة الشمالي

أعلنت الخارجية السورية اليوم الخميس أن الجيش السوري فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية تعلن

الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري وذلك لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وسيصار إلى تأمين كافة احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية".

وأعلن مصدر ميداني اليوم عن سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبدء عمليات التمشيط وفك الألغام فيها، بعد تحريرها من إرهابيي "جبهة النصرة".