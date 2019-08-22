الكويت تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بإستراليا

تسلمت الكويت دعوة من إستراليا، للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، والمقرر انعقاده في مدينة ملبورن الاسترالية خلال الفترة من 7 إلى

8 نوفمبر المقبل.قام سفير إستراليا لدى الكويت جونوثان جيلبرت، بتسليم الدعوة إلى وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، وذلك خلال لقائهما أمس الأبعاء بمقر وزارة المالية الكويتية.كماب بحث الحجرف وجيلبرت خلال اللقاء العلاقات الاستثمارية والاقتصادية القائمة بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.