الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بريف إدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

أفاد مصدر ميداني سوري، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم، بأن

وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء.يذكر أن الجيش السوري بدأ - منذ أكثر من شهر - عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة بلدات وتلال استراتيجية عدة في ريف إدلب.