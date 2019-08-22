الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بريف إدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
أفاد مصدر ميداني سوري، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم، بأن
يذكر أن الجيش السوري بدأ - منذ أكثر من شهر - عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة بلدات وتلال استراتيجية عدة في ريف إدلب.
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