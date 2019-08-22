من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر

ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة مختلفة ستجعله مغايرا لكل ما سبقه.

وتستعد السلطات السعودية لإدخال “بطاقة الحاج الذكية” حيز الخدمة، الموسم المقبل، بما يخفف عن كاهل الحجاج كثيرا، ويغنيهم تقريبا عن كل البطاقات التي يحملونها.

وأشاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، بابتكار بطاقة الحج الذكية.

ونشر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يشرح تفاصيل البطاقة الذكية، وأرفق بتغريدة قال فيها:” الشكر الجزيل للأخ المتميز فيصل العبد الكريم”، وهو الإعلامي السعودي الذي روّج للابتكار الجديد.

وستكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز سفره، ويستطيع ان يسحب من خلالها الأموال، وفق ما يقول العبد الكريم في الفيديو.

وفي الفيديو أيضا، أوضح طارق الجابري، مستشار تقنية المعلومات بوزارة الحج أن بطاقة الحج الذكية تخزن معلومات الحاج في مكان آمن.

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وأشار إلى أن السلطات السعودية يمكنها من خلال هذه البطاقة تقديم خدمات عدة، مثل إرشاد الحاج لموقع سكنه أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن البطاقات الذكية ستوزع العام المقبل على الحجاج في مقر إقامتهم ببلادهم قبل وصولهم إلى السعودية.

المصدر سكاي نيوز عربية