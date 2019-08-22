كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة وزير خارجية قطر.. تكريس للتغلغل القطري في القرن الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع قطريليكس المتخصص إن عصابة الدوحة تسعى لاختراق الدول الفقيرة في شرق القارة الإفريقية لتنفيذ مهمات قذرة لصالح حلفاء الخراب تركيا وإيران، من خلال توطيد العلاقات الثنائية بين الإمارة الراعية للإرهاب وبين دول المنطقة .

وذكر أنه وتحت دعوى الانفتاح على دول العالم من أجل تنويع وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وإقامة علاقات ثنائية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، قام وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بجولة لبعض دول القرن الافريقي شملت الصومال وإثيوبيا ثم كينيا .

واجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء؛ مع نظيرته الكينية مونيكا جمعة.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

Advertisements

ويأتي اللقاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير القطري لكينيا حالياً، برفقة وفدًا ضم جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري.

وعلى هامش رحلته لنيروبي التقى آل ثاني المدير التنفيذي لمنظمة "إيغاد"(الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) محبوب معلم؛ وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمنظمة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

و"إيغاد"؛ منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.