كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثيقة.. قيادي حوثي يستولي على 8 شركات باسم الحارس القضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر في صنعاء إن وكيل وزارة معين من قبل مليشيا الحوثي اقدم على الاستيلاء على ثمان شركات خاصة بام الحارس القضائي.

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها اليمن العربي، فقد اكدت أن المجلس الاعلى السياسي لمليشيا ايران الحوثية أمر بتكليف وزارة الشباب والرياضة اسامة ساري بمهام الحارس القضائي لثمان شركات دفعة واحدة.

واسامة ساري ليس محاميا ولكنه ناشط اعلامي مع المليشيا.

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ووصف محامون أن مثل هذا التكليف يعهد فضيحة بكل المقاييس اذ كيف يسمح لهذا الشخص أن يزاول عمل في ادارة الشركات ووصلاحيات كبيرة ومندوب قضائي.

مشيرين الى أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.