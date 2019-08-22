كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صواريخ تفضح فشل مليشيا ايران الحوثية في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت مليشيا ايران الحوثية في اطلاق اربعة صواريخ باليستية في محافظة ذمار وسط البلاد نحو اهدافها.

وذكرت مصادر محلية إن الحوثيين أطلقوا صواريخهم من مواقع مختلفة في ذمار غير أن اثنين منها سقطا في مناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، بينما انفجر الثالث فوق مدينة ذمار، بعد فترة قصيرة من إطلاقه.

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وأكدت المصادر، أن الصاروخ الرابع سقط في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين.

وتزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ زعم المتمردون الحوثيون إسقاط طائرة استطلاعية، قالوا إنها أميركية فوق أجواء محافظة ذمار، بصاروخ قال عنه الحوثيون "إنه صنع محليا".



