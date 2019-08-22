كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: نظام "مادورو" يجري محادثات سرية مع واشنطن بشأن انتخابات حرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري مسؤولون أمريكيون محادثات سرية مع كبار مساعدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أجل تنحيه وتمكينه من إجراء انتخابات حرة في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير الصحيفة، تحاول شخصيات نظام "مادورو" الرئيسية، التفاوض من أجل ضمانات السلامة من أجل إجراء الانتخابات.

وقدم كبار ممثلي "مادورو"، عرض الرئيس الفنزويلي لمفاوضي المعارضة إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الأشهر المقبلة، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة، يعتبر هذا العرض، الذي تم تقديمه قبل أسابيع خلال محادثات منفصلة في بربادوس يشارك فيه كبار مسؤولي "مادورو"؛ وزير الاتصالات خورخي رودريجيز وشقيقته، نائب الرئيس ديسي رودريجيز، إنجازًا رئيسيًا منذ أن قال النظام علنًا إنه لن يتم الضغط عليه لإجراء انتخابات جديد.