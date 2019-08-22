كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: التصويت للديمقراطيين "خيانة لإسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتقادات التي تعرض لها بسبب اتهامه لليهود الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي "بالخيانة العظمى"، وزاد عليها الأربعاء بأن قال أن أي تصويت لصالح مرشح ديمقراطي هو تصويت ضد إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين بينما كان يغادر البيت الأبيض "أعتقد أنه إذا منحت صوتك لديمقراطي فأنت خائن جداً جداً لإسرائيل، وللشعب اليهودي".

وأثار اتهام "الخيانة العظمى" غضب مرشحين رئاسيين ديمقراطيين وجماعات يهودية أميركية.

وقال منتقدون إن تصريحات ترامب عكست أفكارا نمطية معادية للسامية تتهم اليهود الأميركيين بازدواج الولاء للولايات المتحدة وإسرائيل.

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ورفض الديمقراطيون تعليقات ترامب.

وقال السناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على تويتر" رسالتي إلى ترامب: أنا يهودي وأفتخر وليس لدى مخاوف من الإدلاء بصوتي لديمقراطيين".

بينما وصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظاً لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر 2020، تصريحات ترامب بأنها "مهينة وغير مبررة" وحثه على التوقف عن بث الفرقة بين الأميركيين.