كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين إثر هبوب رياح شديدة في ولاية كارولينا الجنوبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب شخصان بعد أن هبت رياح سريعة الحركة في بلدة بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء تأمين خيمة لحدث.

ووفقًا للتقارير، أقام صموئيل فوستر وزملاؤه خيمة كبيرة لتنظيم حدث في نادي إيسو في كليمسون لتنظيم حدث في جامعة كليمسون.

وحسب التقارير، هبت عاصفة رياح قوية فجأة وعلقت عاملين وخيمة الحدث في الهواء. وارتفع صموئيل فوستر في الهواء ولحسن الحظ سقط على سطح سقف.

وكما نقل موقع "Breitbart"، قال "فوستر": "استغرق الأمر ثانيةً للتسجيل، لكنني بعد ذلك، ارتفعت نحو 20 قدمًا في الهواء. وكل ما كنت أفكر فيه هو، "سقوطي على هذا السقف".