بومبيو يتحدث هاتفيا مع نظيره الدنماركي بعد إلغاء زيارة ترامب الخميس 22 أغسطس 2019 بومبيو كتب وكالات_الخليج 365 تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الدنماركي الأربعاء، وأشاد بالتعاون الأمني بين البلدين وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب على نحو مفاجئ زيارة للدنمارك بسبب رفضها فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

Advertisements وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الوزير بومبيو تحدث هاتفياً اليوم مع وزير خارجية الدنمرك غيب كوفود فيما يتعلق بتأجيل سفر الرئيس ترامب إلى الدنمارك". وأضافت "عبر الوزير (بومبيو) عن تقديره لتعاون الدنمارك، باعتبارها واحدة من حلفاء الولايات المتحدة وبمساهمة الدنمارك في التعامل مع الأولويات الأمنية العالمية المشتركة". وتابعت "الوزير ووزير خارجية (الدنمارك) كوفود بحثا أيضاً تعزيز التعاون مع مملكة الدنمارك بما في ذلك غرينلاند في القطب الشمالي".

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