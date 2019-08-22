صحيفة: ستبقى تركيا تابعا ولن تكون حليفا يوما

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة " الوطن " يبدو أن تركيا لم تستفد من التجارب السابقة، إذ يعتقد نظامها أنه قادر على تحقيق أهدافه التوسعية عبر المناورة المكشوفة تارة مع الولايات المتحدة في منطقة شرق الفرات، وتارة مع روسيا في ريف إدلب الجنوبي، ولاشك أن الغارة التي أوقفت الرتل العسكري التركي قبل وصول المدينة بـ 15 كيلو متراً كانت رسالة واضحة المعنى والدلالة، فجبهة النصرة الإرهابية التي تسيطر على خان شيخون وأغلب إدلب لن ينقذها أحد، وأي محاولة تركية بحجة حماية نقاط تمركزها أو ما شابهه لن تنطل على الروس الذين يعرفون ما يجري تماماً على الأرض السورية ونوايا كل طرف فيها.



وأضافت أنه في لعبة المصالح خاصة بوجود قوات من الولايات المتحدة وروسيا، فإن تركيا لن تكون حليفاً بل ستبقى تابعاً وفق ما يناسب مصالح واشنطن وموسكو لا أكثر، فهي تستطيع أن تتحكم بالصراع الفصائلي في إدلب التي تنتشر فيها الفصائل الإرهابية والمتشددة لا أكثر، أما فرض شروط أو تحرك من أي نوع كان بغير الضوء الأخضر الأمريكي والروسي فلن يجد طريقه إلى أرض الواقع إطلاقاً.

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وشددت على أن سوريا كحال أي دولة عربية، فهي لشعبها وأجيالها ومستقبل أبنائها مع ضمان وحدتها، ولا يحق لتركيا أن تستولي على أي شبر منها، فالمبررات الواهية والأعذار غير المقبولة التي شرعت تركيا خلال سنوات طويلة حدودها أمام جميع المتشددين لم تقنع أحداً يوماً، والجميع يدرك تماماً أن أنقرة تتحرك من منطلق أطماع تاريخية بحتة وأن الكثير من الأزمات التي تعاني منها سوريا هي نتيجة سياستها لسنوات طويلة اعتقدت فيها أن التعويل على الفصائل وحملة البنادق المنفلتة وجيوش المليشيات كفيل بتحقيق هذا الوهم الذي لن يرى النور، لكن في الحسابات الدولية فإن العالم أجمع لم ولن يسمح لها أن تواصل جموحها بل ستخسر وتتبدد نواياها مهما كابرت.

وأكدت أن وحدة سوريا خط أحمر في العرف العربي والدولي، وكل ما يقوم به النظام التركي اليوم هو أنه يهدف للسيطرة على شرق الفرات بحجة محاربة الأكراد، وعلى إدلب غرب سوريا عبر الفصائل والمليشيات والتنظيمات بحجج أمنية واهية وعبر آلاف المسلحين الذين باعوا أوطانهم ويتبجحون بالقتال تحت علم تركيا.

وقالت في ختام افتتاحيتها إنه في الوقت الذي تكون فيه واشنطن وموسكو فاعلتين فلن يكون بمقدور النظام التركي التلاعب ومحاولة توجيه الأحداث بما يحقق مراميه، وفي حال أقدم على أي مغامرة على غرار إرسال قافلة عسكرية فلن تكون الغارة التي تلقاها قبل وصول مدينة خان شيخون إلا أول الغضب الذي قد يمطر قواتها مجدداً، وهو ما عبرت عنه روسيا بوضوح جلي جداً، كما سبقتها وواشنطن وحذرت من أن أي تعرض للأكراد لن يكون ممكناً أبداً، وأي تجاهل لهذه الخطوط الحمراء سيعرض تركيا إلى ردود تضعها في حجمها الحقيقي بمواجهة اللاعبين الكبار.