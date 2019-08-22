يسوع مر في لبنان بشهادة المؤرخين

نظرا لاهميتها السياحية والدينية والتاريخية، قدمت الاعلامية هلا المر 4 حلقات عن "قانا الجليل " .
في الحلقة الثانية، تكلم الباحثون الدكتورة ندى نيكول وعلي ماضي والدكتور عماد شمعون عن اثباتات مجيء يسوع المسيح الى قانا وانه قام بأول اعجوبة له هناك. واستندت الدكتور ندى الى كتاب الاديبة والمؤرخة مي مرّ الذي يحمل اسم "يسوع عاش أيضاً في لبنان"
تابعوا الحلقة كاملة لمعرفة كل ما تم كشفه عن هذه المنطقة المهمة.
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