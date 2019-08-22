يسوع مر في لبنان بشهادة المؤرخين

نظرا لاهميتها السياحية والدينية والتاريخية، قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن "قانا الجليل " .

في الحلقة الثانية، تكلم الباحثون الدكتورة ندى نيكول وعلي ماضي والدكتور عماد شمعون عن اثباتات مجيء ​يسوع المسيح​ الى قانا وانه قام بأول اعجوبة له هناك. واستندت الدكتور ندى الى كتاب الاديبة والمؤرخة ​مي مرّ​ الذي يحمل اسم "يسوع عاش أيضاً في ​لبنان​"

تابعوا الحلقة كاملة لمعرفة كل ما تم كشفه عن هذه المنطقة المهمة.

