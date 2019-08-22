معوض عرض مع وفد من "الكتائب" لانتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال

استقبل رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في دارته في ​بعبدا​ وفدا من حزب "الكتائب اللبنانية" حيث تم البحث في ملف انتخابات ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ و​الشمال​ واستعراض ​الاتصالات​ والمشاورات الجارية مع الاطراف الحليفة الأخرى في ​الانتخابات النقابية​ المقبلة.

وقد ترأس الوفد مدير الانتخابات في ​نقابات المهن الحرة​ في "​حزب الكتائب​" المحامي سمير خلف يرافقه المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس المحامي كميل غصن، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات العامة في "حركة الاستقلال" المحامي ادوار طيون والمحامي بيار حرب.