معوض عرض مع وفد من "الكتائب" لانتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا وفدا من حزب "الكتائب اللبنانية" حيث تم البحث في ملف انتخابات نقابة المحامين في طرابلس والشمال واستعراض الاتصالات والمشاورات الجارية مع الاطراف الحليفة الأخرى في الانتخابات النقابية المقبلة.
وقد ترأس الوفد مدير الانتخابات في نقابات المهن الحرة في "حزب الكتائب" المحامي سمير خلف يرافقه المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس المحامي كميل غصن، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات العامة في "حركة الاستقلال" المحامي ادوار طيون والمحامي بيار حرب.
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