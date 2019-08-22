هاشم: اذا استطاع لبنان ان يتجاوز مسالة التصنيف فعلى المسوؤلين عدم الاسترخاء

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا استطاع ​لبنان​ ان يتجاوز مسالة التصنيف فعلى المسوؤلين عدم الاسترخاء، بل اعتبار الفرصة المتاحة مهلة تحفيزية نحو خطوات إنقاذية للواقع الاقتصادي على مسار اعادة الثقة بلبنان والأهم لإعادة الجسور المتينة للثقة بين اللبنانيين ودولتهم بعد ان وصلت الى الدرك الأسفل".

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