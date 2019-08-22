تمنى المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعيفي اليوم العالمي لذكرى ضحايا أعمال ​العنف​ القائمة على أساس الدّين، "أن تتوقّف ​إيران​، مصدر الشر في ​الشرق الأوسط​، عن فرض إرهابها في المنطقة متسلّحةً بفكر ​ولاية الفقيه​ وتصدير ما تسميها ب​الثورة الاسلامية​، و​الإسلام​ منها بريء".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: نتمنى ان تتوقف إيران عن فرض إرهابها في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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