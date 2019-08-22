الرئيس الايراني :لا يمكن ضمان الأمن بالمنطقة ومضيق هرمز دون إيران

اشار الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ خلال مراسم ازاحة الستار عن ​منظومة​ "باور 373" الصاروخية، الى ان منظومتنا ​الجديدة​ قريبة من منظومة "اس 400" الروسية.

ونقل روحاني عن أحد المسؤولين الأوروبيين ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ توقع انهيار ايران بعد 3 اشهر من انسحابه من ​الاتفاق النووي​، واوضح روحاني انه ابلغ المسؤول الاوروبي أن إيران ستبقى أكثر قوة وأن ترامب وحزبه هما اللذان سيرحلان.

وشدد الرئيس الايراني على ان مشاريع ​أميركا​ أحبطت في ​العراق​ و​أفغانستان​ وباتت الآن في عزلة دولية تامة، كما ان أميركا هزمت وإيران أنتصرت وهي ماضية في تطوير قدراتها بالمجالات كافة. واكد انه لا نفع للمحادثات عندما يستخدم عدونا قدراته العسكرية ضدنا.

وشدد على ان المياه الدولية يجب أن تكون آمنة للجميع وساهمنا طويلا في حماية الملاحة البحرية من خطر الإرهابيين، واعتبر انه يجب أن نعتمد على قدراتنا العسكرية، ومنظومة باور 373 الجديدة ستمثل إضافة قوية. ورأى ان الخروج من الاتفاق النووي يعد نكثا للتعهدات والقرارات الدولية ويمثل إرهابا اقتصاديا.

واكد الرئيس الإيراني ان الطريق الذي سلكته الولايات المتحدة الأميركية تجاه إيران خاطئ ولن نركع أمام الضغط والتهديد، وشدد على انه لا يمكن ضمان الأمن بالمنطقة ومضيق هرمز دون إيران، ونحن مستعدون للحوار مع دول المنطقة لحفظ الممرات الآمنة.