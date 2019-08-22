وزير دفاع إيران: وصلنا الى مرحلة باتت فيها جميع صواريخنا دقيقة جداً

أعلن وزير الدفاع الايراني أمير حاتميخلال حفل ازاحة الستار عن منظومة 373 انه "وصلنا الى مرحلة باتت فيها جميع صواريخنا دقيقة جداً". وأكد ان "منظومة 373 قادرة على رصد وكشف انواع الطائرات المضادة للرادارات و​الصواريخ​". وكانت وسائل الإعلام ال​إيران​ية الرسمية قد ذكرت أن إيران كشفت اليوم الخميس عن نظام صاروخي متنقل سطح-جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية.

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