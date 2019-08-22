مدينة ألمانية تقدم جائزة قيّمة لمن يثبت أنها "غير موجودة"

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والمدينة الألمانية التي قدمت العرض، كانت موضوعا لنظرية مؤامرة ساخرة على الإنترنت لفترة طويلة، تزعم أنها غير موجودة بالفعل، وفق ما أوردت أسوشيتد برس" الأربعاء.
وذكر مسؤولون في بيليفيلد، أنهم سيقدمون مليون يورو (1.1 مليون دولار) للشخص الذي يقدم دليلا قويا على عدم وجود المدينة.
وأضافوا "لا توجد حدود للإبداع" بالنسبة للمتنافسين، لكن الأدلة التي لا تقبل الجدل ستكون فقط مؤهلة للحصول على الجائزة.
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وكان أول من طرح فكرة عدم وجود بيليفيلد خبير الكمبيوتر أخيم هيلد، الذي نشر هذا الادعاء الساخر على الإنترنت في عام 1994 في محاولة لإثارة المتعة في عالم نظريات المؤامرة عبر الإنترنت.
وحتى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، شككت مازحة ذات مرة في وجود بيليفيلد، التي يُزعم أنها تقع على بعد حوالي 330 كيلومترا إلى الغرب من برلين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.