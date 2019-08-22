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زارت أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء 20 أغسطس - آب معسكرا لأبناء الجنود الذين قتلوا في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وأصدرت الرئاسة السورية تسجيلا مصورا للسيدة الأولى وهي تداعب الأطفال في المعسكر. ويأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان شفائها الكامل من مرض السرطان بعد تلقيها العلاج الكيميائي في مستشفى عسكري.
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شاهد: ظهور أسماء الأسد للمرة الأولى منذ إعلان شفائها من السرطان
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وولدت أسماء الأسد ونشأت في لندن لوالدين سوريين وعملت في مجال بنوك الاستثمار. وفي عام 2000 تزوجت من بشار الأسد وأنجبا ثلاثة أطفال.إقرأ أيضاً:
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