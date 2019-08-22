المجلس السيادي السوداني: نتعهد بتحقيق التحول الديمقراطي

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وأكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق.
كما أشار الفكي إلى أن رئيس الوزراء الجديد، الذي سيعين مساء الأربعاء، سيتولى الملفات العاجلة التي تنتظره، خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ.
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من جانبها قالت عضو المجلس، عائشة موسى: "المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة".
وتعهدت موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.
وأدى أعضاء مجلس السيادة في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.
وقبلهم أدى الفريق البرهان، في وقت سابق الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
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