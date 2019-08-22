صعقة كهربائية تنهي حياة شاب نواحي شفشاون… كان يقوم بصيانة مضخة مياه

أنهت صعقة كهربائية، أول أمس الثلاثاء، بنواحي شفشاون، حياة شاب بعد محاولته صيانة مضخة مياه داخل حقل فلاحي متواجد بجماعة بني سلمان.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب قيد حياته في عقده الثاني، كان يقوم بتفقد مضخة المياه بعدما تعطلت عن العمل، قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية مفاجئة فقد على إثرها حياته فورا.

وحلت سيارة الإسعاف إلى عين المكان ونقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات القانونية اللازمة.