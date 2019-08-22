الطيبة: مصرع شاب في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من مدينة الطيبة مصرعه، فجر اليوم الخميس، في حادث طرق على الشارع الرئيسي للمدينة.

وجاء أن ضحية الحادث هو الشاب تامر حاج يحيى، ويبلغ من العمر 19 عاما.

وعلم أن الشاب قد لقي مصرعه نتيجة انقلاب المركبة التي كان يقودها على شارع "444" المحاذي لمدينة الطيبة.

وأصيب الشاب بإصابة خطيرة من جراء الحادث، وتم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته نتيجة خطورة إصابته، وتوفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ظروف الحادث، وتنظيم حركة السير في مقطع الشارع المذكور الذي شهد أزمة مرورية من جراء الحادث.