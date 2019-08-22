حققت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار أعلى انتاج تراكمي وتصديري لها منذ ان بدأت عمليات الإنتاج عام 2013 وحتى آب 2019 بواقع 200 مليون برميل، في وقت بلغ فيه معدل انتاج الحقل 100 الف برميل يومياً.
وأضاف، ان "الطريق نحو تحقيق انتاج الذروة يمثل تحدياً، لكن بالرغم من ذلك، فاننا على ايمان بأن كل موظف في الحقل يتمتع بقدرة ومعرفة تمكنه من تجاوز العقبات وتحقيق أهداف المشروع".
ومضى عبدالله الى القول، ان "الشركة مستمرة في خطتها رفع مستوى الإنتاج بعد الانتهاء من حفر 80 بئراً".
وتحرص بتروناس على بقاء العمليات والصحة والسلامة والبيئة (HSE) العناصر الأساسية في أعمال الشركة إذ تسعى جاهدة لضمان تشغيل المرافق والخدمات بأمان وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وممارسات أفضل في المجال الصحي والبيئي.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة احالتها عقوداً باكثر من مليار و300 مليون دولار لشركات عراقية في وقت سجلت فيه 368 مقاولاً عراقياً محلياً.
يذكر أن بتروناس الماليزية تستثمر حالياً حقل الغراف النفطي الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010 في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بتروناس الماليزية تحقق انتاجا بمعدل 100 الف ب/ي من حقل الغراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.