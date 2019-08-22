بالفيديو.. المرأة التي تعرضت للضرب من شرطي ايراني في مطار مشهد

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تعرض امرأة عراقية الى الاعتداء بالضرب من قبل شرطي ايراني في مطار مشهد.
وعلى اثر هذا الحادث، اعلنت وزارة الخارجية، انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية"، مبينة ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام".
ودعت جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".
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